Дилеры привезли новые фургоны Renault Master по цене от 4,3 млн рублей

Российские дилеры предлагают приобрести новые фургоны Renault Master, завезенные из Европы. Официально эта модель в нашу страну не поставляется.

Так, дилер из Воронежа просит 4,7 млн рублей за автомобиль с 2,3-литровым дизелем мощностью 136 л.с. и механической трансмиссией, пишет «Газета.Ru». В оснащение машины входит ABS, система стабилизации, боковые зеркала с электрорегулировками и подогревом, сдвоенное пассажирское сиденье и датчики парковки. Грузоподъемность фургона – 1427 кг.

Продавец из Курска хочет 4,3 млн рублей за аналогичный фургон грузоподъемностью 1,4 т с мотором мощностью 125 л.с. Автомобиль оснащен кондиционером. Продавец из Москвы оценил Renault Master с низкой крышей и короткой колесной базой в ту же сумму.

Фото: Renault