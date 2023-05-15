Mercedes-Benz представил новое поколение E-Class

Как пишет портал Autonews.ru , внешне на себя обращают внимание выдвижные ручки, а салон сделан в формате «стеклянной кабины», когда все приборы и управление второстепенными функциями осуществляется через тачскрины. Штутгартский автопроизводитель позиционирует новый E-Class как самый кастомизируемый автомобиль в своей истории с возможностью через цифровое управление настраивать функции машины под конкретные пожелания клиента. В частности, клиент сможет использовать устройства Apple, включая «умные» часы в качестве ключа от автомобиля.

На момент запуска новый Mercedes-Benz E-Class станет комплектоваться всего двумя силовыми установками, и в обоих случаях речь идет о «мягких гибридах» с маломощными, 20-сильными электродвигателями. Обе версии предлагаются только с полным приводом. Младшая, E 350, теперь оснащается 2-литровой «турбочетверкой» на 259 л.с. За доплату предлагается также версия E 450, которая оснащена 3-литровым бензиновым мотором с турбонаддувом мощностью уже 380 л.с.

Стоит отметить, что Mercedes-Benz E-Class десятилетиями оставался самой популярной моделью марки, занимая промежуточную нишу между дорогими премиальными седанами S-Class и более демократичными компактными моделями. Сейчас популярность таких седанов оказалась под угрозой в связи с ростом спроса на кроссоверы.

Отличительной чертой Mercedes-Benz E-Class последних десятилетий стала лучшая в мире аэродинамическая эффективность. Предыдущая модель обладала коэффициентом лобового сопротивления (Cx) 0,23. Новая генерация не смогла улучшить, но сохранила данный показатель, который все еще является одним из наиболее выдающихся в классе.

Фото: Mercedes-Benz