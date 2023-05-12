Кроссовер SWM G05 Pro будет стоить от 2 до 3 млн рублей

Полноразмерный кроссовер SWM G05 Pro будет представлен на российском рынке в ценовом диапазоне от 2 до 3 млн рублей. Об этом в интервьюагентству «АВТОСТАТ» сообщил директор по развитию SWM Евгений Завьялов, добавив, что это на текущий момент, а точные цены на новинку будут опубликованы на старте продаж.

«Что касается цен, мы единственный дистрибьютор, у которого ценообразование на автомобили прозрачно для партнеров, с прямой корреляцией от кросс-курса «рубль/юань». Как следствие, снижение курса юаня ведет к уменьшению стоимости автомобиля», – отметил он.

Напомним, модельная линейка SWM в России на первом этапе будет включать три кроссовера: среднеразмерный SWM G01, компактный SWM G01F и полноразмерный SWM G05 Pro. Производство этих моделей уже стартовало на калининградском заводе «Автотор», а официальный старт продаж автомобилей SWM на российском рынке намечен на 31 мая.

Эксклюзивным дистрибьютором автомобильного бренда SWM в России назначена ГК «Обухов». Компания уже подписала более 40 дилерских соглашений во всех крупных городах и к концу 2023 года планирует расширить дилерскую сеть до 50 партнеров по всей территории страны.

Фото: «Автотор»

