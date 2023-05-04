В России появился электрический кроссовер Mazda CX-30 за 3 млн рублей

На российском авторынке появился электрический кроссовер Mazda CX-30, который официально в нашу страну не поставляется. Стоимость модели составляет 3 млн рублей, пишет «Российская газета».

Электрокар оснащен батареей емкостью 61,1 кВт-ч, основной задачей которой является питание двигателя с отдачей на 218 л.с. и 300 Нм под капотом. Мощность передается на переднюю ось. Запас хода составляет 450 км в соответствии с циклом омологации, применяемым на территории Китая.

Напомним, кроссовер Mazda CX-30 официально ушел с российского рынка в 2021 году. Тогда причиной называлась нехватка комплектующих для производства автомобилей на заводе «Мазда Соллерс» во Владивостоке.

А в ноябре 2022 года компания Mazda объявила об уходе с российского рынка и передаче группе «Соллерс» своей доли в паритетном СП по выпуску автомобилей японской марки на заводе «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» во Владивостоке. Сделка совершена за символическую стоимость в 1 евро и предполагает опцион на выкуп японским автопроизводителем доли в СП в течение следующих 3 лет.

Фото: www.autohome.com.cn