Компактный минивэн Suzuki Solio появился в России

Российские дилеры начали продавать компактные минивэны Suzuki Solio и Solio Bandit, которые официально в нашей стране не представлены.

Как пишет «Газета.Ru», один из продавцов оценил модель в 668 тыс. рублей, у других дилеров цены стартуют от 830 тыс. рублей. Автомобили предлагаются в двух версиях, которые отличаются дизайном оптики, переднего бампера и решетки радиатора.

Suzuki Solio оснащается гибридной силовой установкой на базе 1,2-литрового мотора мощностью 91 л.с., который работает в сочетании с вариатором и полным приводом. Под полом багажного отделения установлена литий-ионная батарея. Минивэн способен автоматически переключаться в режим движения на электротяге, когда движется с постоянной скоростью до 60 км/ч.

Длина минивэна составляет 3790 мм – всего на 20 см больше, чем у компактного хетчбэка Kia Picanto. Рядов сидений у Solio всего два, на втором могут разместиться только два пассажира. Автомобили оснащены сдвижными дверями, складывающимися сиденьями второго ряда, установленным по центру салона щитком приборной панели, сенсорным экраном мультимедиа-системы и кондиционером.

Фото: Suzuki