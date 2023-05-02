Porsche представил обновленный кроссовер Cayenne

Компания Porsche официально представила обновленный кроссовер Cayenne и купе-кроссовер Cayenne Coupe, которые выйдут на рынок в 2023 году.

Как пишет газета «Коммерсант», автомобиль получил измененную внешность за счет переоформленных бамперов, переработанных фар и фонарей, нового капота и передних крыльев, а также колес с новым дизайном. Предусмотрены новые варианты окраски кузова, а для версии Turbo GT доступен расширен углепластиковый декор экстерьера.

Интерьер отличает полностью новая передняя панель, выполненная в стиле электромобиля Porsche Taycan. В распоряжении водителя будет изогнутый 12,6-дюймовый экран цифровой панели приборов, 12,3-дюймовый тачскрин мультимедиа, отдельный сенсорный экран управления климатической системой и опциональный 10,9-дюймовый монитор со стороны переднего пассажира.