Компания Renault представила обновленный хэтчбек Clio, который получил новую внешность с эффектной «световой подписью», обивку салона из био- и вторсырья и спортивную версию Esprit Alpine, пришедшую на смену RS Line.

Как пишет портал Motor.ru, главным внешним приобретением Clio стала головная оптика, полоски ходовых огней которой, если их развернуть, образуют фирменный логотип-ромб. Решетка радиатора теперь с объемным узором и градиентом. Снизу ее «подпирает» декоративный элемент в форме крыла, вдохновленный миром автоспорта. На корме – другие накладки бампера и фонари.

Антенна-плавник – прерогатива топовых версий Techno и Esprit Alpine. Последняя пришла на смену RS Line, хотя суть осталась та же. За счет черного декора, обвеса и 17-дюймовых колес такой Clio должен выглядеть более спортивно и динамично.

В салоне изменения затронули лишь материалы обивки. Например, впервые для автомобильной отрасли сиденья, дверные карты и панели в Clio Techno обтянуты тканью, на 60% состоящей из целлюлозных волокон Tencel. Кожи нет даже на руле, поскольку Renault заменила ее материалом на основе биосырья и полиэстера.

В зависимости от уровня оснащения хэтчбек комплектуют цифровой «приборкой» диагональю 7 или 10 дюймов и дисплеем медиасистемы Easy Link на 7 либо 9,3 дюйма. В перечне доступного оборудования – 20 электронных помощников, в том числе адаптивный круиз-контроль и система экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов.

После обновления из гаммы двигателей Clio исчезла «турбочетверка» 1.3 мощностью 140 л.с. и 260 Нм. На выбор остались трехцилиндровые бензиновые 1.0 SCe (67 л.с., 95 Нм) и 1.0 TCe (91 л.с., 160 Нм), битопливный 1.0 TCe LPG (101 л.с., 170 Нм), а также дизель 1.5 dCi (100 л.с., 260 Нм). Все они сочетаются с «механикой». Единственная двухпедальная версия – гибрид Clio E-Tech (145 л.с.), который предлагает 14 комбинаций работы ДВС и электромотора.

Фото: Renault