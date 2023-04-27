Названы цены на иранский седан IKCO Tara

Автохолдинг «Рольф» привез в Россию первую партию иранских автомобилей IKCO Tara, продажи которых стартуют с 15 мая 2023 года. Модель оснащается 1,6-литровым бензиновым двигателем Peugeot TU5P, который развивает 113 л.с. и 144 Нм крутящего момента. Стоимость седана IKCO Tara с 5-ступенчатой механической коробкой передач составляет 1 млн 529 тыс. рублей и 1,7 млн рублей – с 6-диапазонным «автоматом», пишет портал Autonews.ru. На иранские автомобили дилер предоставляет гарантию 2 года или 60 тыс. км пробега.

В основе IKCO Tara лежит французская платформа PSA PF1, которая в Иране получила название IKCO IKP1. Седан Tara же представляет собой видоизмененный Peugeot 301. При этом у моделей остались общие элементы кузова и салон.

В дальнейшем не исключается поставка и других седанов Iran Khodro – Soren и Dena, которые являются развитием иранского автомобиля Samand, поставлявшегося в Россию более десяти лет назад. Цены на эти модели пока не определены.

Фото: Iran Khodro