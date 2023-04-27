Количество дилеров в России снижается, но у китайских и отечественных марок оно растет

В нашей стране продолжает уменьшаться общее число автомобильных дилеров. Но несмотря на этот процесс, у китайских и российских компаний дилеров становится больше. Такие данные получили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе очередного мониторинга* дилерских сетей автопроизводителей, официально представленных на российском рынке.

Так, на середину апреля 2023 года общее количество автодилеров в России составило 3081. И это на 83 меньше, чем три месяца назад (в январе было 3164). Данный процесс затронул практически всех участников рынка, кроме китайских и отечественных брендов.

У «китайцев» с начала года стало на 107 дилеров больше. Теперь их насчитывается 1160 – по этому показателю они являются лидерами. У российских марок числится 500 дилеров – на 48 больше, чем в январе. Они скоро могут обогнать «европейцев», которые имеют 519 официальных автосалонов. За прошедшие три месяца именно европейские автопроизводители понесли существенные потери – у них стало на 202 дилерских центра меньше (во многом сказался уход компании Renault, бывшие дилеры которой сохранили за собой функции сервиса).

Что касается остальных брендов, то «японцы» за это время потеряли 31 автоцентр (в результате перехода в статус сервисных партнеров дилеров Nissan), а «американцы» – 5. В настоящее время их интересы представляют 488 и 19 компаний соответственно. Своих 395 дилеров удалось сохранить корейским маркам.