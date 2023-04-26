Рынок люксовых автомобилей с пробегом в 1 квартале снизился на 15%

Ситуация на рынке подержанных люксовых автомобилей в январе – марте 2023 года выглядит лучше, чем на рынке новых таких машин. Здесь рынок снизился только на 15% (для сравнения: продажи новых «люксов» упали на 48%).

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 1 квартале 2023 года жители РФ приобрели 423 автомобиля с пробегом сегмента Luxury. Более 40% от общего количества пришлось на марку Bentley, что составляет 173 единицы. Намного меньше было приобретено б/у машин Maserati (94 шт.) и Rolls-Royce (68 шт.). Что касается дорогих суперкаров других брендов, то за январь – март поменяли своих владельцев 52 подержанных автомобиля Lamborghini, 29 – Ferrari и 7 – Aston Martin.

Лидерство среди люксовых моделей с пробегом в первые три месяца 2023 года принадлежит Bentley Continental GT, результат которого составил 81 купленный экземпляр. Второе место здесь занял Maserati Levante с показателем 58 единиц, на третьем – Lamborghini Urus (42 шт.). В ТОП-5 вошли еще два представителя Bentley – Bentayga (38 шт.) и Continental Flying Spur (35 шт.).

В отношении географии этого рынка эксперты в начале 2023 года не отметили никаких сюрпризов. Традиционно львиная доля б/у «люксов» пришлась на Москву – 50,1%. А вместе с Московской областью (11,6%) и Санкт-Петербургом (11,3%) этим трем региональным рынкам суммарно принадлежит примерно три четверти от общего объема (73%). Из нестоличных субъектов РФ лучшим оказался Краснодарский край с долей 4,3%.

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Фото: АВТОСТАТ