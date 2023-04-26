MINI выпустил 1-миллионный трехдверный хэтчбек

Компания MINI выпустила 1-миллионный трехдверный хэтчбек актуального поколения. Юбилейным стал электрический Cooper SE в классическом зеленом цвете British Racing Green – его отправят заказчику в Канаду, пишет портал Motor.ru.

В компании отмечают, что электрические MINI пользуются устойчивым спросом: каждый пятый проданный автомобиль – батарейный, и в прошлом году Cooper SE стал самым популярным автомобилем марки. Спрос на электрокар вырос на 25,5% по сравнению с 2021 годом.

Саму концепцию трехдверного MINI еще в 1959 году придумал Алек Иссигонис, британский конструктор греческого происхождения. В 2013 году дебютировала современная интерпретация культового хэтчбека, а теперь, в 2023-м, завод MINI в Оксфорде произвел миллионный экземпляр – он сошел с конвейера в юбилейный для предприятия 110 год. При этом стоит отметить, что трехдверный MINI еще некоторое время производился на площадке в Борне.

Хэтчбек актуального поколения изначально комплектовался бензиновыми и дизельными моторами, а в 2020-м в гамму вошла и полностью электрическая версия. Уже в скором времени нынешний хэтчбек уйдет в отставку и уступит место модели нового поколения.

Ранее стало известно, что с 1 января 2024 года MINI откажется от привычной схемы реализации автомобилей через дилеров и перейдет на прямые продажи – то есть покупатели будут заключать договор напрямую с автопроизводителем без посредника в лице дилера. Предполагается, что это позволит зафиксировать цены на автомобили и решить проблему дилерских наценок за дополнительное оборудование. Однако по всему миру от стандартного механизма продаж избавляться не станут: например, в США будет действовать старая система, в которой есть место дилерским «допам».

Фото: MINI