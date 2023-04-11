Стали известны комплектации автомобилей Saipa для России

Компания «Бест Моторс», которая является дистрибьютором автомобилей Saipa в России, раскрыла технические характеристики и комплектации иранских моделей для нашей страны. Уже в июне в продаже у российских дилеров появятся хэтчбек Quik, а также седаны Saina и Shahin. Стоимость этих моделей составит от 1 миллиона до 1,7 млн рублей, что сделает их самыми доступными иномарками на российском рынке.

Как пишет «Газета.Ru», в оснащение автомобилей Saipa вошли кондиционер, гидравлический усилитель руля, задние датчики парковки, ABS и две подушки безопасности, а также алюминиевые диски. В зависимости от комплектации машины оснащаются мультимедиасистемой и камерой заднего вида.

Компактный седан Saina оснащен 1,5-литровым двигателем мощностью 87 л.с. (128 Нм), который работает в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором. Модель получит три комплектации. Техническая часть у компактного хэтчбека Quik такая же, как у Saina. Он будет доступен в семи комплектациях, а список оснащения модели также схож с Saina, однако помимо прочего в нем есть круиз-контроль. Флагманский седан Shahin приводится в движение 1,5-литровым мотором мощностью 110 л.с. (178 Нм). Модель представлена в двух комплектациях, а в числе опций доступны зеркала с электроприводом и люк в крыше.

По мнению директора по продажам автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Владимира Желобова, обеспечить популярность среди россиян автомобилям Saipa могут только два фактора: техническое оснащение более высокого уровня, чем у моделей АВТОВАЗа, а также более низкая стоимость по сравнению с представителями отечественного автопрома. По первому параметру бренд Saipa пока выигрывает – даже базовые комплектации автомобилей имеют подушки безопасности, задние парктроники и ABS. Однако руль без кнопок, стрелочная приборная панель, несенсорная магнитола и ручная настройка кондиционера – не то оснащение, за которое хочется заплатить от 1 миллиона до 1,7 млн рублей.

В свою очередь, шеф-редактор Радио «Автодор» Игорь Моржаретто считает, что у автомобилей Saipa могут быть серьезные перспективы на российском рынке только в одном случае – если получится организовать их сборку в России с привлечением местных поставщиков комплектующих. Таким образом можно чуть снизить стоимость машин для потребителей, сделать их за счет этого более привлекательными. В таком случае покупатели, видимо, готовы будут мириться с недостатками этих автомобилей с непонятной стоимостью обслуживания и надежностью.

«Сейчас интерес к иранским брендам в России близок к нулю. Был пример с Iran Khodro, успехом он не увенчался. Сами по себе автомобили Saipa могут конкурировать и с АВТОВАЗом, и с китайскими брендами по цене. Важно понимать, что наш потребитель привык к новинкам, мы избалованы новыми, современными моделями. Китайские производители уловили этот тренд и везут в Россию в основном именно актуальные модели, привлекательные и с точки зрения дизайна, и с точки зрения технологий, и имеющихся опций. Везти в Россию устаревшие модели смысла нет никакого», – резюмирует директор по маркетингу и ИТ Группы компаний «Петровский» Сергей Новосельский.

О том, каковы преимущества и недостатки автомобилей Saipa по сравнению с моделями LADA, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: Saipa