Evolute I-Sky покажут на выставке бизнес-форума «FinAuto-2023» | АВТОСТАТ

Evolute I-Sky покажут на выставке бизнес-форума «FinAuto-2023»

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Evolute I-Sky-новость

На выставке автомобилей, которая пройдет в Москве 20 апреля в рамках бизнес-форума «FinAuto-2023», свою модельную линейку представит компания «Моторинвест». Помимо знакомых уже россиянам электрических седана i-PRO и кроссовера i-JOY (выпускаемых на липецком заводе), здесь можно будет вживую увидеть новый среднеразмерный кроссовер Evolute i-SKY, продажи которого в нашей стране начнутся не раньше июля.

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Новинку пока на широкую публику выставляли всего один раз - на фестивале парусного спорта в Мурманской области. А здесь на столичном форуме участники смогут не только увидеть ее близко, но и пообщаться с представителями производителя, задать вопросы по ее начинке, техническим характеристикам.

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Пока о кроссовере Evolute i-SKY известно, что мощность его двигателя составляет 204 л.с. (340 Нм), емкость тяговой батареи – 85.9 кВт-ч. При таком оснащении автомобиль может проехать на одной зарядке более 500 км. Во всяком случает, так утверждает производитель, ссылаясь на проведенные тесты (по циклу WLTC). Как ведет себя двигатель в условиях русской зимы или в жаркое лето при работающем кондиционере, на сколько лет безотказной эксплуатации рассчитана батарея, с какими моделями кроссовер при выходе на рынок вступит в конкуренцию - обо всем этом можно будет поговорить в ходе выставки. 

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Спортивную внешность модели подчеркивают стремительные линии кузова, зауженные фары и яркие оранжевые молдинги.

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Evolute i-SKY - не единственная модель, знакомство с которой в качестве приятного дополнения к бизнес-форуму подготовили организаторы. Участников «FinAuto-2023» ждет полноценная выставка, на которой будет что посмотреть.

Регистрируйтесь для участия (здесь) - вас ждет масса полезной для бизнеса информации и увлекательные автомобильные встречи!

Источник: АВТОСТАТ

Теги: новинкиfinautoevoluteevolute i-sky

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