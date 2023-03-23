Toyota свернет производство седана Camry для рынка Японии

Японский автопроизводитель Toyota уведомил дилеров в Японии о планах завершить выпуск одного из своих популярных седанов Camry для внутреннего рынка. По данным источников издания Nikkei, модель покинет конвейер в конце этого года, однако компания уже прекратила принимать на нее заказы в Японии. Новое поколение Camry, разработка которого ведется в настоящее время, будет выпускаться исключительно на экспорт, пишет агентство «Прайм».

Первое поколение седана Toyota Camry вышло на японский рынок в 1980 году. С тех пор в стране было реализовано в общей сложности около 1,3 млн автомобилей этой модели. В мире же, по состоянию на конец 2022 года, продажи Camry составили в общей сложности более 21 млн экземпляров. Последнее – десятое – поколение модели вышло на рынок в 2017 году.

Напомним, бизнес-седан Toyota Camry с 2017 года выпускался в России на заводе в Санкт-Петербурге. В марте 2022-го производство автомобилей на этом предприятии было остановлено, а в сентябре компания «Тойота Мотор» объявила о закрытии завода в Санкт-Петербурге в связи с невозможностью ритмичных поставок необходимых комплектующих. В настоящее время Минпромторг прорабатывает вопрос передачи этого предприятия в пользу подведомственного ФГУП «НАМИ».

Фото: Toyota