Российские дилеры привезли внедорожник Toyota Land Cruiser 78

Российские дилеры начали продажи внедорожника Toyota Land Cruiser 78, который официально в нашей стране не представлен. В частности, дилер из Москвы предлагает приобрести такой автомобиль с подключаемым полным приводом, 4-литровым двигателем (228 л.с.) и пятиступенчатой механической коробкой передач за 7,5 млн рублей, пишет «Газета.Ru». Еще один продавец просит за Toyota Land Cruiser 78, ввезенный из ОАЭ, 7,2 млн рублей. Третий дилер оценил такой внедорожник чуть менее 7 млн рублей.

Toyota Land Cruiser 78 оборудован выносным воздухозаборником (шноркелем), гидроусилителем руля и двумя топливными баками общей емкостью 180 л. В оснащение автомобили, помимо прочего, входят камера заднего вида, медиасистема и дополнительная антикоррозийная обработка.

Как говорит руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Денис Решетников, японский автопром всегда считался одним из самых надежных в мире. Еще одна причина роста их ввоза в 2023 году – на руку перегонщикам японских авто сыграл высокий курс рубля, который позволил экономить: покупать в Японии машины за йены, а продавать за рубли. Однако сейчас приобретать некоторые японские автомобили небезопасно, так как могут возникнуть сложности с их обслуживанием.

Напомним, в сентябре 2022 года компания «Тойота Мотор» объявила о закрытии завода в Санкт-Петербурге в связи с невозможностью ритмичных поставок необходимых комплектующих. В настоящее время Минпромторг прорабатывает вопрос передачи этого предприятия в пользу подведомственного ФГУП «НАМИ». Вместе с тем операционная деятельность московского офиса «Тойота Мотор» была оптимизирована и реструктурирована с фокусом на поддержку дилерской сети для продолжения послепродажного обслуживания автомобилей Toyota и Lexus в России.

Фото: Toyota