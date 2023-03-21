КАМАЗ заключил крупнейший контракт на поставку электробусов в Москву

КАМАЗ и ГУП «Мосгортранс» заключили двухлетний контракт на поставку и последующее сервисное обслуживание 1 тыс. электробусов. Согласно условиям контракта, предусмотрены поставки электробусов «КАМАЗ» с апреля 2023-го по декабрь 2024 года. Ежемесячно на маршруты Москвы будет выходить по 50 новых машин. Общая сумма сделки – 63,3 млрд рублей, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Как отмечается, это самый большой контракт на поставку такого транспорта в Европе.

Напомним, на фоне прекращения поставок импортных компонентов в условиях внешних санкций, на «НЕФАЗе» в прошлом году были своевременно выпущены опытные образцы автотехники на новой компонентной базе с последующим их запуском в серийное производство. В результате сейчас компания будет поставлять новую, санкционноустойчивую комплектацию электробуса, что исключает потенциальные проблемы с техническим обслуживанием и отсутствием запчастей и расходных материалов. В числе отличительных особенностей улучшенной версии электробуса КАМАЗ-6282 – увеличенная емкость батареи, которая обеспечивает запас хода до 90 км, 100% электрическая климатическая система.

По словам директора по пассажирскому транспорту ПАО «КАМАЗ» Самата Саттарова, в 2022 году потребителям было поставлено 55 электробусов, что обеспечило КАМАЗу безоговорочное лидерство в сегменте с долей 85%. В настоящее время готовится выпуск обновленного электробуса КАМАЗ-6282, в числе новинок 2023 года можно будет также увидеть электробус КАМАЗ-5222.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2022 году КАМАЗ продолжил поставки транспорта в Москву и исполнил два заключенных контракта по автобусам и электробусам, поставив в общей сложности 218 единиц техники. Стоит отметить, что в рамках прошедшей в Москве выставки BW Expo был представлен рестайлинговый пригородный автобус НЕФАЗ-5299-31-52 с улучшенными характеристиками. По результатам выставки был заключен контракт с крупнейшим пассажироперевозчиком Московской области АО «Мострансавто» на поставку 329 таких автобусов.

Фото: КАМАЗ