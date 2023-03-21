АВТОВАЗ назвал главных конкурентов LADA Vesta NG

Прямыми конкурентами LADA Vesta NG на российском рынке в 2023 году станут Geely Emgrand IV поколения, который выпускается на белорусском заводе «Белджи», и Kaiyi E5, чья производство недавно было налажено на калининградском «Автоторе». Об этом в интервью изданию «Самарское обозрение» заявил вице-президент по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Дмитрий Костромин.

Напомним, в начале марта АВТОВАЗ начал серийный выпуск LADA Vesta NG на производственной площадке в Тольятти. Цены и комплектации новинки будут объявлены ближе к старту продаж, который состоится в мае этого года. По итогам 2023 года АВТОВАЗ планирует выпустить до 100 тыс. автомобилей LADA Vesta, если позволит ситуация на рынке. Причем для удовлетворения спроса на предприятии не исключают даже введения дополнительных воскресных смен на линии №1, где производится флагманская модель.

LADA Vesta нового поколения штатно оснащается двумя фронтальными подушками безопасности, системой АБС. На автомобиль установлены светодиодная оптика (фары, противотуманные огни, задние фонари), обогрев ветрового стекла, зеркал и передних сидений, кондиционер, парктроник, мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным экраном и управлением на руле, 17-дюймовые легкосплавные диски колес и др.

На сегодняшний день LADA Vesta NG выпускается только с 8-клапанным двигателем 1,6 л мощностью 90 л.с., который устанавливается на LADA Granta. Впрочем, уже в мае появится версия и с 16-клапанником, развивающим 106 л.с. Оба мотора работают в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. А вот автоматическая трансмиссия станет доступна для «Весты» не раньше следующего года.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 января 2023 года в России было зарегистрировано 595 тыс. автомобилей LADA Vesta. При этом 63% от этого количества, или 373 тысячи единиц, приходится на седаны (с учетом кросс-версии). Оставшиеся 37% – это универсалы Vesta SW и Vesta SW Cross (222 тыс. шт.).

Насколько выгодны в содержании те или другие модели? Это можно рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: АВТОВАЗ