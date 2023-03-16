Кроссовер Mazda CX-8 поступил в продажу в России

Российские дилеры начали продажи нового кроссовера Mazda CX-8, который официально в нашей стране не представлен. Покупателям доступны новые автомобили 2022 и 2023 года выпуска, пишет «Газета.Ru».
Праворульные машины предлагают дилеры из Хабаровска и Владивостока, цены варьируются от 2,1 млн до 2,6 млн рублей. А компания из Находки предлагает привезти кроссоверы из Южной Кореи с левым расположением руля, при этом стоимость такого автомобиля выше – 3,6 млн рублей.
Кроссовер Mazda CX-8 был представлен на рынке Японии в 2017 году. По габаритам он меньше знакомого россиянам Mazda CX-9, однако в салоне предусмотрен третий ряд сидений (средний ряд может быть как двухместным, так и трехместным). Дилеры ввозят в Россию полноприводные машины с 2,2-литровым дизельным двигателем мощностью 190 л.с., который работает в сочетании с 6-ступенчатым «автоматом».
Кроссовер CX-8 оснащается мультимедиа-системой с экраном диагональю 10,3 дюйма, трехзонным климат-контролем, системой бесключевого доступа, передними и задними парктрониками, камерой заднего вида, системой контроля слепых зон и прочими опциями.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на российском авторынке появился кроссовер Mazda CX-50, который официально в нашей стране не представлен. Цены на модель доходят до 4 млн 750 тыс. рублей.
Напомним, в ноябре 2022 года компания Mazda объявила об уходе с российского рынка и передаче группе «Соллерс» своей доли в паритетном СП по выпуску автомобилей японской марки на заводе «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» во Владивостоке. Сделка совершена за символическую стоимость в 1 евро и предполагает опцион на выкуп японским автопроизводителем доли в СП в течение следующих 3 лет. В связи с уходом с российского рынка и передачей доли в бизнесе Mazda Motor понесла убыток в размере 12 млрд иен (82 млн долларов). На предприятии «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» выпускались полноразмерный кроссовер Mazda CX-9, кроссовер Mazda CX-5 и седан Mazda6. В свою очередь, в «Соллерс» заявили, что компания уже разработала план перезапуска завода во Владивостоке под производство автомобилей других брендов. Так, в августе 2023 года на предприятии будет налажен выпуск кроссоверов среднего ценового сегмента.
Фото: Mazda