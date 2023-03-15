В России начались продажи премиальных внедорожников Tank 300

В России начались продажи Tank 300 – первой модели в линейке премиальных внедорожников от концерна Great Wall Motor. Новинка предлагается в двух комплектациях – Adventure и Premium – стоимостью от 3 млн 699 тыс. рублей и 4 млн 049 тыс. рублей соответственно, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Под капотом внедорожника Tank 300 установлен безальтернативный четырехцилиндровый рядный бензиновый турбомотор объемом 2 л, который развивает мощность 220 л.с. (380 Нм) и работает в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Полный привод реализован по схеме с жестко подключаемыми передними колесами (Part-time) и дополнен понижающей передачей. Принудительные блокировки предусмотрены для обоих межколесных дифференциалов. Клиренс Tank 300 составляет 224 мм, глубина преодолеваемого брода достигает 700 мм.

Автомобили Tank прошли адаптацию для российского рынка, включая антикоррозийную защиту кузова в местах, особо подверженных агрессивному воздействию среды. В дополнение к возможности управления функциями автомобиля на сенсорном дисплее был добавлен блок физических кнопок. Также появились ограничитель скорости и омыватель камеры заднего вида.

Внешний вид Tank 300 отличают полностью светодиодные фары и фонари, 17-дюймовые легкосплавные диски черного цвета, а также распашная пятая дверь с полноразмерным запасным колесом, мощная защита двигателя и коробки передач.

Центром композиции в интерьере Tank 300 является кластер из двух ЖК-дисплеев высокой четкости диагональю по 12,3 дюйма. Сиденья отделаны черной кожей Nappa в комплектации Premium. Передние сиденья снабжены электрорегулировками, обогревом и вентиляцией. Для водительского кресла доступна функция массажа. Пассажирам задних сидений доступны обогрев, откидной подлокотник и регулировка угла наклона спинки.

В базовое оснащение Tank 300 входят адаптивный круиз-контроль, система контроля рядности с функцией удержания по центру полосы, сканеры дорожных знаков, датчик дождя и омыватель камеры заднего вида, обогрев сидений и обода руля, который дополнен обогревом всей площади лобового стекла и форсунок стеклоомывателей. Полностью светодиодные фары снабжены функцией автоматического включения и выключения дальнего света. Противотуманные фары работают и в качестве статической подсветки поворотов.

Цветной дисплей позволит в считанные минуты настроить под себя автомобиль по различным параметрам, а в движении изображения с четырех наружных видеокамер обеспечат дополнительный обзор. С помощью фронтальной видеокамеры водитель в режиме реального времени видит происходящее под передними колесами и угол их поворота (функция «прозрачный капот»).

Основными отличиями комплектации Adventure от Premium являются наличие таких дополнительных опций, как блокировка переднего межколесного дифференциала, отделка сидений кожей Nappa, передние сиденья с функцией вентиляции, интеллектуальный круиз-ассистент, функция «умного уклонения» (Smart dodge), шторки безопасности и тонировка стекол. За звук в автомобиле в комплектации Premium отвечает аудиосистема Infinity с 8 динамиками и сабвуфером, а настроение в поездке создает фоновая подсветка, в палитре которой может быть до 64 оттенков. В комплектации Adventure контурная подсветка интерьера выполнена в 7 цветовых вариантах.

Подробно с тест-драйвом автомобиля Tank 300 вы можете ознакомиться тут.