В России начались продажи премиальных внедорожников Tank 300

В России начались продажи Tank 300 – первой модели в линейке премиальных внедорожников от концерна Great Wall Motor. Новинка предлагается в двух комплектациях – Adventure и Premium – стоимостью от 3 млн 699 тыс. рублей и 4 млн 049 тыс. рублей соответственно, сообщает пресс-служба автопроизводителя.
Под капотом внедорожника Tank 300 установлен безальтернативный четырехцилиндровый рядный бензиновый турбомотор объемом 2 л, который развивает мощность 220 л.с. (380 Нм) и работает в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Полный привод реализован по схеме с жестко подключаемыми передними колесами (Part-time) и дополнен понижающей передачей. Принудительные блокировки предусмотрены для обоих межколесных дифференциалов. Клиренс Tank 300 составляет 224 мм, глубина преодолеваемого брода достигает 700 мм.
Автомобили Tank прошли адаптацию для российского рынка, включая антикоррозийную защиту кузова в местах, особо подверженных агрессивному воздействию среды. В дополнение к возможности управления функциями автомобиля на сенсорном дисплее был добавлен блок физических кнопок. Также появились ограничитель скорости и омыватель камеры заднего вида.
Внешний вид Tank 300 отличают полностью светодиодные фары и фонари, 17-дюймовые легкосплавные диски черного цвета, а также распашная пятая дверь с полноразмерным запасным колесом, мощная защита двигателя и коробки передач.
Центром композиции в интерьере Tank 300 является кластер из двух ЖК-дисплеев высокой четкости диагональю по 12,3 дюйма. Сиденья отделаны черной кожей Nappa в комплектации Premium. Передние сиденья снабжены электрорегулировками, обогревом и вентиляцией. Для водительского кресла доступна функция массажа. Пассажирам задних сидений доступны обогрев, откидной подлокотник и регулировка угла наклона спинки.
В базовое оснащение Tank 300 входят адаптивный круиз-контроль, система контроля рядности с функцией удержания по центру полосы, сканеры дорожных знаков, датчик дождя и омыватель камеры заднего вида, обогрев сидений и обода руля, который дополнен обогревом всей площади лобового стекла и форсунок стеклоомывателей. Полностью светодиодные фары снабжены функцией автоматического включения и выключения дальнего света. Противотуманные фары работают и в качестве статической подсветки поворотов.
Цветной дисплей позволит в считанные минуты настроить под себя автомобиль по различным параметрам, а в движении изображения с четырех наружных видеокамер обеспечат дополнительный обзор. С помощью фронтальной видеокамеры водитель в режиме реального времени видит происходящее под передними колесами и угол их поворота (функция «прозрачный капот»).
Основными отличиями комплектации Adventure от Premium являются наличие таких дополнительных опций, как блокировка переднего межколесного дифференциала, отделка сидений кожей Nappa, передние сиденья с функцией вентиляции, интеллектуальный круиз-ассистент, функция «умного уклонения» (Smart dodge), шторки безопасности и тонировка стекол. За звук в автомобиле в комплектации Premium отвечает аудиосистема Infinity с 8 динамиками и сабвуфером, а настроение в поездке создает фоновая подсветка, в палитре которой может быть до 64 оттенков. В комплектации Adventure контурная подсветка интерьера выполнена в 7 цветовых вариантах.
Подробно с тест-драйвом автомобиля Tank 300 вы можете ознакомиться тут.
Следом за Tank 300 с 12 апреля стартует прием заказов на вторую модель – полноразмерный рамный внедорожник Tank 500. Новинка предлагается в двух комплектациях – Adventure и Premium – стоимостью от 5 млн 099 тыс. рублей и 5 млн 699 тыс. рублей соответственно.
Tank 500 оснащен шестицилиндровым двигателем V6, бензиновым мотором объемом 3,0 л с комбинированным впрыском топлива и двойным турбонаддувом. Он развивает 299 л.с. и 500 Нм крутящего момента. С ним сочетается 9-ступенчатая автоматическая коробка передач. Двигатель и другие узлы адаптированы для российских условий эксплуатации.
С клиренсом 224 мм, углом въезда 29,5° и углом съезда 24° Tank 500 готов к экстремальному бездорожью. Без дополнительной подготовки внедорожник способен проехать брод глубиной до 800 мм. Шины размерности 265/55 R19 устанавливаются на многоспицевые литые диски.
Полный привод реализован по схеме Torque on Demand. Тяга постоянно передается на заднюю ось, и при необходимости автоматически подключается передняя. Предусмотрены понижающая передача и несколько ездовых режимов для асфальта и бездорожья, включая экспертный режим, в котором водитель может настроить автомобиль под себя. Один из вариантов – отключить все электронные ассистенты, кроме ABS. На Tank 500 установлены блокировки обоих межколесных дифференциалов, заднего и переднего. На пересеченной местности в условиях ограниченного пространства сократить диаметр разворота поможет функция Tank turn.
Внешний вид Tank 500 отличают светодиодные фары и массивная решетка радиатора с хромированными элементами. Сзади – узкие вертикальные фонари и широкие хромированные накладки на распашной пятой двери.
Доминанта в интерьере – дисплей мультимедийной системы с диагональю 14,6 дюйма. Большинство функций управляется через его меню, однако Tank 500 предлагает также достаточно физических клавиш. В отделке салона использованы материалы премиального уровня: кожа Наппа и Алькантара. Микроклимат позволяют настроить трехзонный климат-контроль и система контроля качества воздуха в салоне с фильтром мелких частиц. Для максимального комфорта в поездке водитель и пассажиры могут воспользоваться функцией массажа помимо стандартных функций обогрева и вентиляции.
Все внедорожники Tank 500 оснащены, среди прочего, функциями обогрева, адаптивным круиз-контролем, трехзонным климат-контролем, светодиодными фарами с автоматическим управлением дальним светом, десятком электронных ассистентов, электроприводами настроек сидений. Полный привод и основные внедорожные системы входят в базовое оснащение модели.
Комплектация Premium включает дополнительные системы активной безопасности, электропривод регулировок рулевой колонки, подножки с электроприводом, блокировку переднего дифференциала, шторки для задних пассажиров, улучшенные системы шумоизоляции и кондиционирования, фары с автоматическим корректором (ALS) и функцией приветствия, а также панорамную крышу и премиальную акустическую систему.
Фото: Tank