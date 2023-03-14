АВТОВАЗ возобновил продажи внедорожника LADA Niva Bronto

АВТОВАЗ возобновил продажи внедорожника повышенной проходимости LADA Niva Bronto, который выпускается дочерней компанией АО «ПСА ВИС-АВТО». Новинка предлагается в двух вариантах исполнения – Luxe и Prestige – по цене от 1 млн 175 тыс. 900 рублей, сообщает пресс-лужба автопроизводителя.

Комплектация Luxe включает в себя металлические бамперы, рейлинги, расширители колесных арок и 15-дюймовые легкосплавные колеса со специальными шинами c развитым протектором и внешним диаметром 29 дюймов. В исполнении Prestige экстерьер дополняют оригинальная решетка радиатора и пластиковые бамперы, защита порогов, пластиковые накладки колесных арок и противотуманные фары.

Конструктивные особенности LADA Niva Bronto, созданной на базе трехдверной Niva Legend, – это наличие самоблокирующихся винтовых дифференциалов в переднем и заднем мостах, а также главной пары с увеличенным передаточным числом 4.1. Кроме этого, Niva Bronto обладает улучшенной геометрией кузова (клиренс 240 мм, увеличен ход передней и задней подвески), усиленной задней осью, доработанными амортизаторами.

Под капотом LADA Niva Bronto установлен 1,7-литровый бензиновый двигатель, развивающий 83 л.с. и 129 Нм крутящего момента. Внедорожник оснащается постоянным полным приводом с возможностью блокировки межосевого дифференциала и подключения пониженной передачи.

Как ранее стало известно, внедорожник LADA Niva в ближайшее время получит новые бензиновые двигатели, которые станут доступны для модели в рамках ограниченной серии. Так, 106-сильный мотор является новым только для LADA Niva, а так это знакомый еще по LADA Priora 16-клапанный двигатель объемом 1,6 л. Силовой агрегат мощностью 126 л.с. планируется производить на предприятии «Лада Спорт», где ранее выпускали 1,8-литровый двигатель мощностью 145 л.с. для LADA Vesta Sport на базе стандартного 122-сильного мотора. Спортивные версии LADA Niva будут оснащены стандартной трансмиссией, при этом на АВТОВАЗе выражают уверенность, что она справится с возросшей мощностью.

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Фото: АВТОВАЗ