Hyundai представила обновленный седан Elantra

Как пишет « Газета.Ru », рестайлинговая Hyundai Elantra получила уменьшенную в размерах решетку радиатора, более узкую оптику и крупные передние воздухозаборники, обновленный задний бампер и диски в новом дизайне. В салоне изменения ограничиваются новыми цветовыми комбинациями отделки и материалов, а также появлением ряда функций.

Компания Hyundai представила рестайлинговый седан Elantra, который на корейском рынке продается под названием Avante. Новинка уже поступила в продажу по цене от 15 тыс. долларов (1,1 млн рублей по текущему курсу). Гибридный вариант стоит от 19,7 тыс. долларов (почти 1,5 млн рублей). Обновленные спортивная Elantra N Line и «заряженная» Elantra N будут представлены позже.

Среди новых опций стоит отметить встроенный видеорегистратор, цифровой ключ (совместимый со смартфонами или смартчасами), а также функцию климат-контроля при выходе пассажиров из салона для профилактики накопления влаги и борьбы с образованием плесени. В максимальной комплектации седан оснащен цифровой приборной панелью и сенсорным экраном мультимедиа-системы диагональю (по 10,25 дюйма).

На рынке Южной Кореи обновленная Hyundai Elantra предлагается с 1,6-литровым атмосферным двигателем мощностью 123 л.с., работающим на сжиженном газе мотором того же объема (120 л.с.), а также гибридной силовой установкой на базе силового агрегата 1.6 суммарной мощностью 141 л.с. В первом случае пару двигателю составляет вариатор, во втором – 6-диапазонный «автомат», а гибрид работает в сочетании с 6-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», кроссовер Hyundai Creta получил новую спецверсию, которая будет доступна только в одной стране – в Индонезии. Появление новинки приурочено к первому юбилею «Креты» на местном рынке, а ее стоимость составляет от 350 млн индонезийских рупий (1,7 млн рублей по текущему курсу). Напомним, в России до недавнего времени продавалась Hyundai Creta с другим дизайном – вариант с радиаторной решеткой в стиле «старшего» Tucson до нашего рынка так и не добрался. Несмотря на то, что Hyundai официально не объявляла об уходе из России, бизнес компании в стране поставлен на паузу. Завод в Санкт-Петербурге, с конвейера которого сходили Creta и Solaris, находится в простое, а у калининградского «Автотора», выпускавшего остальные модели марки, а также Genesis, теперь новые партнеры – китайские.

Фото: Hyundai