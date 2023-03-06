Geely Coolray стала самой продаваемой иномаркой за последнюю неделю

Самыми популярными автомобилями в России остаются LADA Granta и LADA Niva Travel, а вот среди иномарок этот титул по итогам 9-й недели 2023 года завоевал кроссовер Geely Coolray. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Напомним, что в предыдущие восемь недель бестселлерами среди иностранных моделей становились Chery Tiggo 7 PRO и Haval Jolion. Теперь же им оказался Geely Coolray, который за период с 27 февраля по 5 марта был реализован в количестве 818 единиц.

Впрочем, выше китайского кроссовера в рейтинге по-прежнему находятся отечественные модели – LADA Granta и LADA Niva Travel (4 412 и 1 098 шт. соответственно). При этом Geely Coolray опередил своих соотечественников – OMODA C5 (767 шт.) и Haval Jolion (749 шт.).

Кроме них, в ТОП-10 самых продаваемых новых легковых машин за последнюю неделю попали: LADA Niva Legend (700 шт.), Chery Tiggo 7 PRO (518 шт.), Chery Tiggo 4 (449 шт.), Chery Tiggo 8 PRO Max (384 шт.) и Geely Atlas PRO (384 шт.).

Во сколько обходится содержание этих (и не только) автомобилей – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ