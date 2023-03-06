Новый Toyota Highlander получил «рыцарскую» спецверсию

У нового кроссовера Toyota Highlander появилась «рыцарская» спецверсия Cavalier, которая создана совместным предприятием GAC-Toyota для китайского рынка. Новая модификация доступна только для семиместных гибридов и стоит от 331,8 тыс. юаней (порядка 3,62 млн рублей по текущему курсу), пишет портал Motor.ru.

Отличия от исходной модели сводятся к черным шильдикам, рейлингам, молдингам и антрацитовым 20-дюймовым легкосплавным дискам, а также затемненной оптике, а салон получил бронзовые вставки на консоли, дверных картах, креслах и руле.

Техника осталась неизменна: под капотом гибридная система, состоящая из 2,5-литрового бензинового «атмосферника» и пары электродвигателей. Пиковая отдача составляет 249 л.с. и 391 Нм крутящего момента. Пятиметровый кроссовер расходует всего 5,8 литра бензина АИ-92 на 100 км пробега в смешанном цикле.