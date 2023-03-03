Бронированные Aurus Komendant могут поступить в продажу

ФГУП «НАМИ» планирует в ближайшее время начать производство бронированных внедорожников Aurus Komendant для коммерческих заказчиков. Об этом агентству «ТАСС» сообщил главный конструктор проекта «Единая модульная платформа» ФГУП «НАМИ» Вадим Переверзев, напомнив, что все бронированные версии автомобилей Aurus собираются в НАМИ.

Он также сообщил, что продолжается работа над электрической и водородной версиями автомобилей Aurus. Причем речь идет не только о седане Senat, но и кроссовере Komendant. По словам Вадима Переверзева, в ближайшие годы на дороги выйдут сначала прототипы, а потом и серийные машины.

Напомним, Aurus – первый российский автомобильный бренд в категории «люкс». Серийное производство седанов Aurus Senat стартовало в мае 2021-го на заводе в Елабуге, а в конце ноября прошлого года здесь же был налажен выпуск нового люксового внедорожника Aurus Komendant. В производственное, логистическое и IT-оборудование и системы предприятия инвестировано порядка 2 млрд рублей. Производственные мощности рассчитаны на выпуск до 5 тыс. автомобилей в год. Ранее автомобили Aurus выпускались в формате мелкой серии на мощностях ФГУП «НАМИ», где в настоящее время продолжается производство спецверсий автомобилей Aurus. В 2025 году предприятие в Елабуге планирует освоить производство удлиненной версии седана Senat, который, в свою очередь, к тому времени пройдет фейслифтинг.

По итогам 2022 года в России был куплен 31 автомобиль марки Aurus. Это составляет 8,2% от всего рынка новых люксовых машин, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: ФГУП «НАМИ»