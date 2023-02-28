У российских дилеров появились новые кроссоверы Mazda CX-5

Российские дилеры выставили на продажу кроссоверы Mazda CX-5 2023 года выпуска, которые официально в нашу страну не поставляются.

В частности, дилер из Курска предлагает Mazda CX-5 2023 года выпуска с двигателем 2.0 мощностью 155 л.с., автоматической коробкой передач и передним приводом за 3,7 млн рублей, пишет «Газета.Ru». В комплектацию автомобиля входят аудиосистема Bose, передние и задние парктроники, камера заднего вида, бесключевой доступ.

Полноприводную версию кроссовера с мотором 2.5 мощностью 196 л.с. продавец из Владивостока оценил в 4,2 млн рублей. Дилер в Красноярске назначил цену за Mazda CX-5 с полным приводом и мотором 2.5 (187 л.с.) 4,6 млн рублей. Согласно описанию автомобиля, в его оснащение входят система мониторинга слепых зон, функция слежения за полосой и люк.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на российском авторынке появился кроссовер Mazda CX-50, который официально в нашей стране не представлен. Цены на модель доходят до 4 млн 750 тыс. рублей.

Напомним, в ноябре 2022 года компания Mazda объявила об уходе с российского рынка и передаче группе «Соллерс» своей доли в паритетном СП по выпуску автомобилей японской марки на заводе «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» во Владивостоке. Сделка совершена за символическую стоимость в 1 евро и предполагает опцион на выкуп японским автопроизводителем доли в СП в течение следующих 3 лет. В связи с уходом с российского рынка и передачей доли в бизнесе Mazda Motor понесла убыток в размере 12 млрд иен (82 млн долларов). На предприятии «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» выпускались полноразмерный кроссовер Mazda CX-9, кроссовер Mazda CX-5 и седан Mazda6. В свою очередь, в «Соллерс» заявили, что компания уже разработала план перезапуска завода во Владивостоке под производство автомобилей других брендов. Так, в августе 2023 года на предприятии будет налажен выпуск кроссоверов среднего ценового сегмента.

Фото: Mazda