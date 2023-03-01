У российских дилеров появились новые минивэны Hyundai Staria

Российские дилеры начали продажи минивэна Hyundai Staria 2023 модельного года, который официально в нашу стране на данный момент не поставляется.

Как пишет «Газета.Ru», в Москве дилеры просят за новую Hyundai Staria от 6,3 млн рублей, в Приморском крае цены стартуют от 4 млн рублей, а в Новосибирской области – от 4,5 млн рублей. Все автомобили оснащены дизельным двигателем объемом 2,2 литра, автоматической коробкой передач и системой полного привода.

У дилеров в наличии есть как семиместные минивэны (с раздельными креслами второго ряда), так и девятиместные версии. В оснащение Hyundai Staria входят четырехзонный климат-контроль, подогрев руля и сидений, беспроводная зарядка для смартфона, аудиосистема Bose, бесключевой доступ, камеры с круговым обзором и функция контроля слепых зон.