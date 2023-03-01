У российских дилеров появились новые минивэны Hyundai Staria

Российские дилеры начали продажи минивэна Hyundai Staria 2023 модельного года, который официально в нашу стране на данный момент не поставляется.
Как пишет «Газета.Ru», в Москве дилеры просят за новую Hyundai Staria от 6,3 млн рублей, в Приморском крае цены стартуют от 4 млн рублей, а в Новосибирской области – от 4,5 млн рублей. Все автомобили оснащены дизельным двигателем объемом 2,2 литра, автоматической коробкой передач и системой полного привода.
У дилеров в наличии есть как семиместные минивэны (с раздельными креслами второго ряда), так и девятиместные версии. В оснащение Hyundai Staria входят четырехзонный климат-контроль, подогрев руля и сидений, беспроводная зарядка для смартфона, аудиосистема Bose, бесключевой доступ, камеры с круговым обзором и функция контроля слепых зон.
Минивэн Staria получил обтекаемый дизайн, отличиями которого стали изогнутый силуэт, а также четкие и минималистичные формы кузова. Передняя часть автомобиля выделяется благодаря длинной горизонтальной полоске дневных ходовых огней и расположенному под ней блоку головных фар. Большие панорамные окна и низкая линия остекления подчеркивают свободное пространство в салоне.
Интерьер минивэна Staria получил цифровую приборную панель, 10,25-дюймовый экран мультимедийной системы, сенсорную переднюю панель и кнопочный электронный селектор переключения передач. Отсеки для хранения вещей расположены под потолком, под приборной панелью, а также в верхней и нижней частях передней панели автомобиля. Бокс на центральном тоннеле оборудован подстаканниками, USB-портами и дополнительным отсеком для хранения вещей водителя и пассажиров.
Фото: Hyundai