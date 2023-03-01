Коммерческие автомобили Sollers Argo и Atlant стали доступны по подписке

Компания «Соллерс» запустила программу подписки на автомобили Sollers Argo и Sollers Atlant. В стоимость подписки включено техническое обслуживание автомобиля и ремонт у официальных дилеров, помощь на дороге, круглосуточная техническая поддержка, телематика, шинный сервис, сервис по работе со штрафами ГИБДД и др., сообщает пресс-служба «Соллерс».

Как отмечается, подписка обладает важными финансовыми преимуществами: отсутствие первоначального взноса сохранит оборотные средства в основном бизнесе, а зафиксированный арендный платеж на весь срок действия договора, включающий все траты, кроме моек и топлива, позволит четко спрогнозировать расходы на автопарк.

Клиент, выбравший подписку, получает в пользование новый автомобиль Sollers сроком от 12 до 60 месяцев, в зависимости от условий контракта зарегистрированный в ГИБДД, застрахованный по ОСАГО, ДСАГО и КАСКО и полностью готовый к эксплуатации.

Оформить подписку на автомобиль может юридическое лицо или частный предприниматель в любом дилерском центре Sollers на территории России.

Напомним, в конце ноября 2022 года компания «Соллерс» запустила на заводе в ОЭЗ «Алабуга» производство легких коммерческих автомобилей Atlant и Argo. Как отмечается, они заместят ушедший с российского рынка Ford Transit.

Модельный ряд Sollers Atlant полукапотной компоновки включает в себя широкий спектр модификаций с возможностью адаптации под нужды конкретного клиента. Автомобиль полной массой от 2,5 до 4,2 т может быть оснащен дизельным двигателем 139 л.с. либо 150 л.с. экологического класса «Евро-5».

Sollers Argo представляет собой компактный автомобиль бескапотной компоновки для внутригородских перевозок, среди основных преимуществ которого – возможность въезда в центр крупных городов. Автомобиль имеет полную массу от 2,5 до 3,5 т и предлагается на выбор с дизельным двигателем мощностью 130 л.с. либо с бензиновым двигателем 147 л.с. экологического класса «Евро-5».

Обе модели в базовой комплектации оснащены кондиционером, аудиосистемой, подушками безопасности водителя и пассажира и антиблокировочной системой (ABS). Как отмечается, легкие коммерческие автомобили «Соллерс» заместят ушедший с российского рынка Ford Transit.

Как сообщал ранее генеральный директор «Соллерс» Николай Соболев, в течение двух-трех лет компания планирует реализовать 30 тыс. автомобилей под своим брендом, в перспективе 5 лет объем продаж и производства автомобилей может составить около 50 тыс. машин.

Фото: «Соллерс»