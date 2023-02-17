Автомобили Iran Khodro появились у российских дилеров

Российские дилеры начали продажи автомобилей Iran Khodro, которые официально в нашу страну не поставляются. Так, в нескольких автосалонах в Ростове-на-Дону в наличии появилось несколько экземпляров седанов Tara и Dena+, стоимость которых составляет 1 млн 399 тыс. 700 рублей и 1 млн 492 тыс. рублей соответственно, пишет портал Quto.ru.

Седан Iran Khodro Tara оснащается 1,6-литровым двигателем мощностью 113 л.с., который работает в сочетании с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. В стандартное оснащение модели входят кондиционер, камера заднего вида, датчики парковки, круиз-контроль и люк в крыше.

Седан Iran Khodro Dena+ приводит в движение 150-сильный турбомотор объемом 1,7 литра, с которым сочетается 6-диапазонный «автомат». Единственным отличием от «Тары» в списке опций является наличие климат-контроля вместо кондиционера.

Как сообщал ранее посол РФ в Тегеране Алексей Дедов, Iran Khodro планирует к концу первого квартала 2023 года поставить в Россию 2 тыс. автомобилей, а компания SAIPA, которая также ведет переговоры с российскими дистрибьюторами, намерена продавать в нашей стране более 20 тыс. машин в год. При этом он отмечал, что на данный момент не решены вопросы, связанные с сертификацией иранских моделей и формированием дилерской сети, что может сместить дату начала поставок. По словам Алексея Дедова, Россия и Иран ведут переговоры относительно перспектив совместного производства автомобилей и компонентов к ним. В свою очередь, в Минпромторге РФ заявили, что иранские автомобили пока нельзя поставлять в Россию, потому что они не прошли сертификацию.

По мнению генерального директора ГК «Автодом» Андрея Ольховского, перспективы иранских автомобилей пока не очевидны – нужно осуществлять импорт и тестировать на них спрос. Но при этом они станут очевидным конкурентом для отечественного АВТОВАЗа как по цене, так и по характеристикам. И если политические договоренности есть, то АВТОВАЗу будет непросто на рынке при всех проблемах с комплектующими.

Фото: Iran Khodro