В России насчитывается более 1 тысячи дилеров грузовых автомобилей

По состоянию на середину февраля 2023 года в нашей стране работает 1037 официальных дилеров* грузовых автомобилей. Такие данные получили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе очередного мониторинга дилерских сетей автопроизводителей, официально представленных на российском рынке.

Свыше 40% от этого количества приходится на китайские марки, что в количественном выражении составляет 431 дилерский центр. Немногим более четверти дилеров представляют интересы российских брендов (270 шт.). Доля дилеров европейских производителей грузовиков пока превышает 10% (111 шт.). Ниже этой отметки она у японских (96 шт.), белорусских (74 шт.) и корейских (55 шт.) марок.

Более подробная информация о дилерах грузовых машин, работающих на российском рынке, содержится в обзоре «Дилерские сети. Мониторинг дилерских контрактов по грузовым автомобилям», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

* Дилерские центры (контракты) по продаже и обслуживанию грузовых автомобилей, без учета сервисных партнеров.

Фото: «УралСпецТранс»