Иранские автомобили задерживаются на пути в Россию

Иранские автомобили пока нельзя поставлять в Россию, потому что они не прошли сертификацию, сообщили агентству «РИА Новости» в Минпромторге. О планах начать продажи в нашей стране в 2023 году ранее заявляли Iran Khodro, который планирует выйти на российский рынок с седаном Tara, а SAIPA намерена привезти хэтчбек Quik, седаны Saina и Shahin.

Как заявил ранее посол РФ в Тегеране Алексей Дедов, Iran Khodro планирует к концу первого квартала 2023 года поставить в Россию 2 тыс. автомобилей, а компания SAIPA, которая также ведет переговоры с российскими дистрибьюторами, намерена продавать в нашей стране более 20 тыс. машин в год. При этом он отмечал, что на данный момент не решены вопросы, связанные с сертификацией иранских моделей и формированием дилерской сети, что может сместить дату начала поставок. По словам Алексея Дедова, Россия и Иран ведут переговоры относительно перспектив совместного производства автомобилей и компонентов к ним.

Как говорит генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский, перспективы иранских автомобилей пока не очевидны – нужно осуществлять импорт и тестировать на них спрос. Но при этом они станут очевидным конкурентом для отечественного АВТОВАЗа как по цене, так и по характеристикам. И если политические договоренности есть, то АВТОВАЗу будет непросто на рынке при всех проблемах с комплектующими.

Фото: SAIPA