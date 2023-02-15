В России появился кроссовер Volkswagen T-Cross за 3,3 млн рублей

В оснащение Volkswagen T-Cross, помимо прочего, входят электрическая регулировка и обогрев наружных зеркал, система бесключевого доступа к машине, панорамная крыша, корректор фар, кондиционер, задние датчики парковки, электромеханический ручной тормоз, систему Start/Stop, светодиодные фары, датчик давления в шинах, ассистент подъема в гору, круиз-контроль, камера заднего вида.

На российском авторынке появился кроссовер Volkswagen T-Cross, который официально в нашей стране не представлен. Стоимость модели составляет 3,3 млн рублей, пишет « Российская газета ». Под капотом автомобиля установлен 1,4-литровый двигатель мощностью 150 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатым робот DSG и передним приводом.

Интерьер автомобиля отличают цифровая приборная панель, на которую можно вывести в том числе и показания навигации, эргономичные сиденья с обшивкой из экокожи и беспроводная зарядка. Задний диван T-Cross сдвигается продольно в диапазоне 150 мм, что позволяет варьировать объем багажника с 385 до 455 л. Если же сложить спинки сидений второго ряда, объем багажника увеличится до 1281 мм. При этом сиденья обоих рядов установлены здесь на 100 мм выше, чем в хэтчбеке Polo, что обеспечивает водителю и пассажирам «командирскую» посадку.

Напомним, кроссовер Volkswagen T-Cross, который создан на модульной платформе MQB, позиционируется как младшая модель в линейке SUV немецкой марки. Габаритная длина автомобиля составляет 4107 мм, ширина – 1750 мм, высота – 1558 мм, колесная база равна 2563 мм.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на российском рынке начались продажи нового кроссовера Volkswagen Tayron, который официально в нашей стране не представлен. Модель предлагается в единственной комплектации Premium Plus по цене 3,4 млн рублей. Под капотом автомобиля установлен безальтернативный 1,4-литровый бензиновый турбодвигатель мозностью 150 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатым роботизированным DSG и передним приводом.

Фото: Volkswagen