Представлен серийный электропикап RAM 1500 REV

Компания RAM представила серийную версию нового электрического пикапа 1500 REV. Новинка уже доступна для предзаказа у американских дилеров, хотя в продажу поступит только к концу следующего года.

Как пишет портал Motor.ru, серийный RAM 1500 REV заметно отличается от одноименного концепта, который был представлен в январе этого года на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе. Поменялся общий форм-фактор с небольшой площадью остекления и вытянутой грузовой платформой, стали проще зеркала, дверные ручки, колесные диски и светотехника. По сути, с прототипом серийную модель роднит только характерный рисунок светодиодных фар.

По неофициальным данным, электромобиль RAM 1500 REV во многом унифицирован с бензиновым аналогом: на это указывают аналогичные кузовные панели. Нагляднее всего сходство прослеживается сбоку и изнутри: передняя панель с портретно-ориентированным экраном и архитектура воздуховодов выдают исходник.