Представлен серийный электропикап RAM 1500 REV | АВТОСТАТ

Представлен серийный электропикап RAM 1500 REV

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Компания RAM представила серийную версию нового электрического пикапа 1500 REV. Новинка уже доступна для предзаказа у американских дилеров, хотя в продажу поступит только к концу следующего года.

Как пишет портал Motor.ru, серийный RAM 1500 REV заметно отличается от одноименного концепта, который был представлен в январе этого года на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе. Поменялся общий форм-фактор с небольшой площадью остекления и вытянутой грузовой платформой, стали проще зеркала, дверные ручки, колесные диски и светотехника. По сути, с прототипом серийную модель роднит только характерный рисунок светодиодных фар.

По неофициальным данным, электромобиль RAM 1500 REV во многом унифицирован с бензиновым аналогом: на это указывают аналогичные кузовные панели. Нагляднее всего сходство прослеживается сбоку и изнутри: передняя панель с портретно-ориентированным экраном и архитектура воздуховодов выдают исходник.

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Известно, что электропикап станет первенцем «грузовой» платформы STLA Frame, включающей в себя раму, 800-вольтовую электросистему, поддерживающую зарядные станции мощностью до 350 кВт, два электромотора, обеспечивающие полный привод, а также батарею с запасом хода до 800 км. Что касается буксировочных способностей, то ориентиром является Tesla Cybertruck с показателем 14 тыс. фунтов (6350 кг), и, судя по всему, в RAM настроены побить рекорд.

В оборудование электропикапа войдут автопилот с функцией Shadow Mode, который позволяет машине двигаться за идущим по дороге владельцем, предусмотрены пневмоподвеска и полноуправляемое шасси. Детальная информация о характеристиках новинки не раскрывается.

Фото: RAM

Источник: АВТОСТАТ

Теги: новинкиэлектромобилисегмент pickupgeneral motors

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