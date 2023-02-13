Китайский Tank анонсировал старт продаж рамных внедорожников в России

Китайский бренд Tank подтвердил планы о скором начале продаж в России двух рамных внедорожников под индексами 300 и 500, которые построены на базе модульной платформы Tank собственной разработки Great Wall Motor. Как рассказал порталу Autonews.ru представитель компании, обе эти машины дебютируют на нашем рынке до конца нынешнего года. Цены на новинки должны быть объявлены в самое ближайшее время.

Как ранее стало известно, модель 300 получила 8-ступенчатую автоматическую коробку передач и мотор с крутящим моментом 381 Нм. Внедорожник оснащен поперечными рычагами спереди и неразрезным мостом сзади в подвеске. Автомобиль оборудован креслами с массажем, системой камер и датчиков с круговым обзором.

Что касается Tank 500, этот внедорожник получил набор «умных функций», датчиков и камер, возможность выбора между девятью режимами движения, функцию регулировки климат-контроля для задних пассажиров и возможность видеть происходящее под передними колесами во время езды.

Отвечая запросам времени, Tank в России предлагает гибридную модель продаж, сочетающую традиционный визит в дилерский центр и прямые онлайн-продажи. Первые дилерские центры Tank в 2023 году начнут работу в девяти городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Кемерове, Воронеже, Челябинске, Тольятти и Нижнем Новгороде. Как отмечается, Россия станет вторым зарубежным рынком после Саудовской Аравии, где будут представлены внедорожники Tank.

Фото: Tank