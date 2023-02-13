Поставки в Россию японских автомобилей с пробегом выросли в 2022 году на 32%

По итогам 2022 года в Россию было поставлено из Японии более 213,5 автомобилей с пробегом, что почти на 32% больше по сравнению с показателем предыдущего года. Об этом агентству «ТАСС» сообщил официальный представитель Японской ассоциации экспортеров подержанных автомобилей (JUMVEA), отметив, что наибольшим спросом пользуются внедорожники, такие как Toyota Land Cruiser. При этом в настоящее время, по данным JUMVEA, объемы поставок японских подержанных машин в Россию стали сокращаться.

Как отмечает генеральный директор автомобильного маркетплейса Fresh Auto Денис Мигаль, японские автомобили традиционно имеют высокую ликвидность, а значит, впоследствии их можно продать даже выгоднее, чем они приобретались изначально. Еще один плюс японских машин – на сегодняшний день их проще и выгоднее ввезти в Россию, чем автомобили из Европы. В связи с этим в прошлом году спрос на праворульные «японки» вырос на 30 – 40%.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем вторичного рынка в 2022 году составил 4 млн 864,7 тыс. легковых машин – на 18,8% ниже уровня годичной давности. При этом безусловное лидерство среди иномарок сохраняет японская Toyota, результат которой составил 542,2 тыс. штук (-17,3%).

Фото: Toyota