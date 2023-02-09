Iran Khodro начал производство обновленного седана Tara

Иранская компания Iran Khodro запустила производство двух новых версий седана Tara, которые получили обозначения V3 и V4. Судя по всему, новые комплектации не заменят собой старые, а будут выпускаться параллельно. При этом перечень изменений достаточно обширен, что позволяет назвать это полноценным рестайлингом, пишет портал Autonews.ru.

Так, версия V3 получила новую заднюю оптику, антенну в виде плавника и люк в крыше. А IKCO Tara V4, помимо этого, теперь имеет измененную центральную консоль, другие клавиши стеклоподъемников и специальную нишу под смартфон. Кроме того, у V4 пересмотрена конструкция сидений, а также увеличен список оснащения, в который входит сенсор Hands-free (позволяет открывать багажник без рук), подогрев передних сидений, подсветка солнцезащитного козырька водителя и подсветка под передними дверями.

Техническая часть IKCO Tara изменений не претерпела. Обе комплектации по-прежнему оснащаются атмосферным 1,6-литровым двигателем IKCO TU5P (доработанный PSA TU5) мощностью 115 л.с. и 144 Нм крутящего момента. Коробок передач две: 5-ступенчатая «механика» и 6-ступенчатый «автомат». В дальнейшем IKCO обещает оснастить седан Tara 160-сильным турбодвигателем IKCO EFP собственного производства и 6-ступенчатой механической коробкой передач.