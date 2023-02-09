Iran Khodro начал производство обновленного седана Tara

Иранская компания Iran Khodro запустила производство двух новых версий седана Tara, которые получили обозначения V3 и V4. Судя по всему, новые комплектации не заменят собой старые, а будут выпускаться параллельно. При этом перечень изменений достаточно обширен, что позволяет назвать это полноценным рестайлингом, пишет портал Autonews.ru.
Так, версия V3 получила новую заднюю оптику, антенну в виде плавника и люк в крыше. А IKCO Tara V4, помимо этого, теперь имеет измененную центральную консоль, другие клавиши стеклоподъемников и специальную нишу под смартфон. Кроме того, у V4 пересмотрена конструкция сидений, а также увеличен список оснащения, в который входит сенсор Hands-free (позволяет открывать багажник без рук), подогрев передних сидений, подсветка солнцезащитного козырька водителя и подсветка под передними дверями.
Техническая часть IKCO Tara изменений не претерпела. Обе комплектации по-прежнему оснащаются атмосферным 1,6-литровым двигателем IKCO TU5P (доработанный PSA TU5) мощностью 115 л.с. и 144 Нм крутящего момента. Коробок передач две: 5-ступенчатая «механика» и 6-ступенчатый «автомат». В дальнейшем IKCO обещает оснастить седан Tara 160-сильным турбодвигателем IKCO EFP собственного производства и 6-ступенчатой механической коробкой передач.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре 2022 года иранский автопроизводитель Iran Khodro представил прототип новой модели, которая пока что носит заводской индекс TF21. Новинка представляет собой компактный хэтчбек с элементами кроссовера. В основе автомобиля лежит платформа компактной модели Peugeot 206, которую Iran Khodro выпускает по лицензии на своих мощностях. Есть вероятность, что платформу модернизируют, чтобы она соответствовала всем современным мировым стандартам. Несмотря на то, что пока что у макета новинки нет силовой установки, уже известно, что в моторном отсеке у серийной версии будет установлен стандартный для Iran Khodro 1,6-литровый «атмосферник» мощностью 110 л.с., в паре с которым будет работать 5-ступенчатая механическая коробка передач.
Как сообщалось ранее, Iran Khodro намерен выйти на российский рынок в первом 2023 года, а первой моделью должен стать седан Tara, построенный на платформе Peugeot 301.
Как говорит генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский, перспективы иранских автомобилей пока не очевидны – нужно осуществлять импорт и тестировать на них спрос. Но при этом они станут очевидным конкурентом для отечественного АВТОВАЗа как по цене, так и по характеристикам. И если политические договоренности есть, то АВТОВАЗу будет непросто на рынке при всех проблемах с комплектующими.
Фото: charkhan.com