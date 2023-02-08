Кроссовер Mazda CX-50 стал доступен для заказа в России

На российском авторынке появился кроссовер Mazda CX-50, который официально в нашей стране не представлен. Цены на модель доходят до 4 млн 750 тыс. рублей, пишет «Российская газета».
Дизайн Mazda CX-50 выполнен в соответствии с новым развитием фирменного стилистического направления Kodo. Автомобиль получил рейлинги, небольшой экспедиционный багажник, панорамную крышу, обвес из неокрашенного пластика, спойлер и рельефный капот.
У модели поперечное расположение мотора. В США Mazda CX-50 предлагается только с двигателями объемом 2,5 литра (190 л.с. у «атмосферника» и 230 л.с. у турбомотора) и с полным приводом. Коробка передач – 6-ступенчатый «автомат».
В стандартное оснащение Mazda CX-50 входят 8,8-дюймовый тачскрин медиасистемы, светодиодная оптика, 17-дюймовые легкосплавные диски и климат-контроль. В топовое – панорамная крыша, 10,25-дюймовый сенсорный экран, аудиосистема с 12 динамиками, 20-дюймовые колеса, проекционный экран, вентиляция передних кресел и адаптивная оптика.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», крупный российский дилер выставил на продажу кроссовер Mazda CX-9 2022 года выпуска, поставленный из Японии. Модель предлагается в комплектации High Plus по цене 5,5 млн рублей.
Напомним, в ноябре 2022 года компания Mazda объявила об уходе с российского рынка и передаче группе «Соллерс» своей доли в паритетном СП по выпуску автомобилей японской марки на заводе «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» во Владивостоке. Сделка совершена за символическую стоимость в 1 евро и предполагает опцион на выкуп японским автопроизводителем доли в СП в течение следующих 3 лет. В связи с уходом с российского рынка и передачей доли в бизнесе Mazda Motor понесла убыток в размере 12 млрд иен (82 млн долларов). На предприятии «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» выпускались полноразмерный кроссовер Mazda CX-9, кроссовер Mazda CX-5 и седан Mazda6. В свою очередь, в «Соллерс» заявили, что компания уже разработала план перезапуска завода во Владивостоке под производство автомобилей других брендов. Так, в августе 2023 года на предприятии будет налажен выпуск кроссоверов среднего ценового сегмента.
Фото: Mazda