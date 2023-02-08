Кроссовер Mazda CX-50 стал доступен для заказа в России

На российском авторынке появился кроссовер Mazda CX-50, который официально в нашей стране не представлен. Цены на модель доходят до 4 млн 750 тыс. рублей, пишет «Российская газета».

Дизайн Mazda CX-50 выполнен в соответствии с новым развитием фирменного стилистического направления Kodo. Автомобиль получил рейлинги, небольшой экспедиционный багажник, панорамную крышу, обвес из неокрашенного пластика, спойлер и рельефный капот.

У модели поперечное расположение мотора. В США Mazda CX-50 предлагается только с двигателями объемом 2,5 литра (190 л.с. у «атмосферника» и 230 л.с. у турбомотора) и с полным приводом. Коробка передач – 6-ступенчатый «автомат».

В стандартное оснащение Mazda CX-50 входят 8,8-дюймовый тачскрин медиасистемы, светодиодная оптика, 17-дюймовые легкосплавные диски и климат-контроль. В топовое – панорамная крыша, 10,25-дюймовый сенсорный экран, аудиосистема с 12 динамиками, 20-дюймовые колеса, проекционный экран, вентиляция передних кресел и адаптивная оптика.