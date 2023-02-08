АВТОВАЗ предложил более активно субсидировать легковые газомоторные автомобили

АВТОВАЗ предлагает установить отдельный лимит для легковых автомобилей в госпрограмме субсидирования техники на газомоторном топливе, поскольку по сравнению с коммерческой техникой их стоимость меньше, а объемы программы выбираются грузовиками и автобусами. Об этом заявил президент АВТОВАЗа Максим Соколов на прошедшем недавно совещании по развитию рынка газомоторного топлива, пишет агентство «Финмаркет».

По его словам, в январе 2023 года АВТОВАЗ начал продажи седана LADA Granta на газомоторном топливе. В планах на 2023 год – выпустить 3 тыс. таких машин, но компания готова к увеличению объемов производства минимум в 3 раза. Однако это зависит исключительно от платежеспособного спроса, который обеспечивают программы по поддержке и субсидированию техники на газомоторном топливе.

Президент АВТОВАЗа отдельно отметил, что скидка на автомобиль на газомоторном топливе составляет 115 тыс. рублей, но без нее техника не пользуется спросом. Компания также предлагает увеличить финансирование программы господдержки, так как выделенных на нее в 2023 году 2,7 млрд рублей будет «явно недостаточно».

Напомним, первой серийной LADA с метановой газобаллонной установкой стала LADA Vesta CNG, выведенная на рынок в июле 2017 года. Универсал LADA Largus CNG расширил гамму газомоторных LADA в апреле 2019-го. А в январе 2023 года начались продажи битопливной модификации седана LADA Granta. Мелкосерийным производством метановых автомобилей LADA занимается тольяттинская компания «АТС-Авто».

Во сколько обходится содержание автомобилей LADA (и других марок) – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: «АТС-Авто»