Как изменилась структура российского авторынка в январе?

В ходе прошедшего сегодня онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги января 2023 года» исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов рассказал об основных изменениях, произошедших на рынке новых легковых машин.

Так, в январе нынешнего года на долю премиальных автомобилей пришлось всего 3% от общего объема, тогда как год назад этот показатель был равен 9%. Доля массового сегмента, напротив, выросла – с 91% до 97%. Сергей Удалов считает, что премиум-сегмент в настоящий момент сейчас существует за счет параллельного импорта.

Юридические лица стали чаще покупать новые легковые автомобили. Их доля выросла с 19% до 21%. Соответственно у физических лиц она снизилась с 81% до 79%. Сергей Удалов обратил внимание на высокую долю покупок машин юрлицами по новым брендам. Например, по «Москвичу» и Evolute данный показатель превышает 70%. В основном пока это дилеры и дистрибьюторы, которые покупают машины для дальнейшей перепродажи и для тест-драйвов.

Каким типам кузова отдают предпочтение россияне? 64% рынка сегодня приходится на универсалы (в январе 2022-го было 59%). На втором месте – седаны, доля которых сократилась с 25% до 19%. Замыкает тройку лидеров хэтчбеки – их доля увеличилась с 12% до 14%.

На рынке новых легковых автомобилей в России продолжает падать доля «дизеля»: если в январе 2022 года она составляла 7,7%, то теперь – 4,1%. Прежде всего, это связано с сокращением доли премиального сегмента, который работает в основном на этом виде топлива. При этом доля машин с бензиновыми двигателями растет – с 90,5% до 93,9%. Также увеличилась она и у электрокаров – с 0,3% до 0,8%.

Полную версию онлайн-эфира «АВТОСТАТ оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги января 2023» смотрите на канале Автостат ТВ.

Фото: АВТОСТАТ