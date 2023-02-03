Семиместный Volkswagen Tiguan Allspace появится в России

На российском авторынке появится новый семиместный кроссовер Volkswagen Tiguan Allspace, который официально в нашей стране не представлен. Модель предлагается в комплектации R-Line по цене от 5,47 млн до 6,1 млн рублей, пишет портал Autonews.ru.
Под капотом автомобиля установлен безальтернативный 2-литровый дизельный двигатель мощностью 200 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатым «роботом» и системой полного привода. Разгон до «сотни» занимает у машины 7,8 с. Максимальная скорость составляет 216 км/ч.
Volkswagen Tiguan Allspace, который пережил рестайлинг в 2021 году, отличается массивной решеткой радиатора с двухмерным логотипом, светодиодной оптикой, рейлингами на крыше и 19-дюймовыми колесными дисками. В оснащение модели входят датчик дождя, адаптивный круиз-контроль, передние и задние парктроники и многозонный климат-контроль.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на российском авторынке стал доступен рестайлинговый кроссовер Volkswagen Atlas американской сборки, который официально в нашей стране не представлен. Стоимость модели составляет от 3,79 млн рублей. Под капотом автомобиля установлен 2-литровый двигатель мощностью 235 л.с. (350 Нм), который работает в сочетании с 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом.
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Фото: Volkswagen