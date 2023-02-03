Семиместный Volkswagen Tiguan Allspace появится в России

На российском авторынке появится новый семиместный кроссовер Volkswagen Tiguan Allspace, который официально в нашей стране не представлен. Модель предлагается в комплектации R-Line по цене от 5,47 млн до 6,1 млн рублей, пишет портал Autonews.ru.

Под капотом автомобиля установлен безальтернативный 2-литровый дизельный двигатель мощностью 200 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатым «роботом» и системой полного привода. Разгон до «сотни» занимает у машины 7,8 с. Максимальная скорость составляет 216 км/ч.

Volkswagen Tiguan Allspace, который пережил рестайлинг в 2021 году, отличается массивной решеткой радиатора с двухмерным логотипом, светодиодной оптикой, рейлингами на крыше и 19-дюймовыми колесными дисками. В оснащение модели входят датчик дождя, адаптивный круиз-контроль, передние и задние парктроники и многозонный климат-контроль.