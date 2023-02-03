Седан Geely Emgrand 7 добрался до России за 2,2 млн рублей

На российском авторынке появился новый седан Geely Emgrand 7, который официально в нашей стране не представлен. Модель представлена в топовой версии по цене 2,2 млн рублей, пишет «Российская газета».
Под капотом автомобиля установлен 1,5-литровый двигатель мощностью 114 л.с. (142 Нм), который работает в сочетании с вариатором. Дорожный просвет при полной загрузке составляет всего 122 мм. Шасси – со стойками McPherson и полузависимой задней подвеской.
Седан Geely Emgrand 7, который на китайском рынке называется просто Emgrand, был представлен в мае 2021 года. В основе автомобиля лежит платформа BMA (B-segment Modular Architecture), на которой построен, например, компактный кроссовер Geely Coolray. Автомобиль имеет длину 4638 мм, а размер колесной базы составляет 2650 мм.
Стоит отметить, что в прошлом году Geely Emgrand 7 начали выпускать на заводе «Белджи», продажи модели на рынки Беларуси стартовали в декабре. Когда Geely начнет официальные продажи Emgrand 7 в России, не сообщается. По данным некоторых российских дилеров, автомобили этой модели появятся в шоу-румах не раньше конца года.
Между тем, компания Geely недавно зарегистрировала в нашей стране новое торговое наименование Geely Starray. Предполагается, что под этим именем на российском рынке будет продаваться седан Emgrand 7 или Preface.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в ближайшие месяцы у российских дилеров ожидается новый среднеразмерный кроссовер Geely Monjaro, который на рынке Китая представлен под названием Xingyue L. Кроме того, в нашей стране планируется представить среднеразмерный седан Emgrand 7 четвертого поколения.
По итогам 2022 года в России было куплено 26694 автомобиля Geely, что на 8,4% выше показателя годичной давности, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. Самой популярной моделью Geely на российском рынке в прошлом году стал компактный кроссовер Coolray с показателем 12999 автомобилей (+16,9%).
Какие автомобили могут появиться на российском рынке – смотрите в «Календаре новинок».
* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».
Фото: Geely