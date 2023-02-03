Седан Geely Emgrand 7 добрался до России за 2,2 млн рублей

На российском авторынке появился новый седан Geely Emgrand 7, который официально в нашей стране не представлен. Модель представлена в топовой версии по цене 2,2 млн рублей, пишет «Российская газета».

Под капотом автомобиля установлен 1,5-литровый двигатель мощностью 114 л.с. (142 Нм), который работает в сочетании с вариатором. Дорожный просвет при полной загрузке составляет всего 122 мм. Шасси – со стойками McPherson и полузависимой задней подвеской.

Седан Geely Emgrand 7, который на китайском рынке называется просто Emgrand, был представлен в мае 2021 года. В основе автомобиля лежит платформа BMA (B-segment Modular Architecture), на которой построен, например, компактный кроссовер Geely Coolray. Автомобиль имеет длину 4638 мм, а размер колесной базы составляет 2650 мм.

Стоит отметить, что в прошлом году Geely Emgrand 7 начали выпускать на заводе «Белджи», продажи модели на рынки Беларуси стартовали в декабре. Когда Geely начнет официальные продажи Emgrand 7 в России, не сообщается. По данным некоторых российских дилеров, автомобили этой модели появятся в шоу-румах не раньше конца года.