В России закончились кроссоверы Suzuki SX4

В России распроданы последние запасы кроссоверов Suzuki SX4 – эта модель исчезла с официального сайта марки в нашей стране. Об этом «Газете.Ru» сообщили в компании «Сузуки Мотор Рус», напомнив, что модель снята с производства.

В настоящее время модельный ряд Suzuki в России включает кроссовер Vitara и компактный внедорожник Jimny. Во втором квартале 2022 года на российском рынке планировалось представить новый Suzuki S-Cross, однако этого так и не произошло.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на складах официальных дилеров Suzuki в России остался запас примерно до марта – апреля. Согласно данным «Сузуки Мотор Рус», по внедорожнику Jimny остатки состоят из 75% наиболее популярных версий с АТ и 25% с МТ, а по кроссоверу Vitara – более половины запаса составляет востребованная комплектация GL.

По итогам 2022 года в России было куплено 2149 автомобилей Suzuki, что на 76,1% ниже показателя годичной давности, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. Самой популярной моделью Suzuki на российском рынке в прошлом году стал кроссовер Vitara с показателем 1923 автомобиля (-77%).

Полный список дилеров Suzuki (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Suzuki