Гибридный Geely Monjaro стал доступен в России за 4,2 млн рублей | АВТОСТАТ

Гибридный Geely Monjaro стал доступен в России за 4,2 млн рублей

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Гибридный Geely Monjaro стал доступен в России за 4,2 млн рублей

Легковые автомобили китайских брендов в России
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Новый среднеразмерный кроссовер Geely Monjaro, который в ближайшие месяцы будет официально представлен в России, уже доступен для покупки. В октябре прошлого года в продаже появилась бензиновая версия Geely Monjaro, а теперь до нашей страны добралась гибридная модификация модели.

Как пишет «Российская газета», один из дилеров привез Monjaro с 1,5-литровым двигателем с турбонаддувом (150 л.с), который работает в сочетании с 3-ступенчатой гибридной трансмиссией с электроприводом DHT Pro. Суммарная мощность всей гибридной системы составляет 245 л.с., а крутящий момент – 540 Нм. Стоимость гибридного Geely Monjaro составляет 4 млн 199 тыс. рублей.

Визуально гибридный кроссовер отличается от бензинового решеткой радиатора (со светящимся логотипом и диодными полосками), измененным рисунком бампера и аэродинамическими колесными дисками.

Гибридный Geely Monjaro стал доступен в России за 4,2 млн рублей

Напомним, среднеразмерный кроссовер Geely Monjaro впервые был представлен на Шанхайском автосалоне 2021 под рабочим обозначением KX-11, а на рынке Китая продается под названием Xingyue L. Модель имеет следующие габаритные размеры: длина – 4770 мм, ширина – 1895 мм и высота – 1689 мм. В основе автомобиля лежит модульная платформа CMA (Compact Modular Architecture), разработанная совместными усилиями специалистов Geely и дочерней компании Volvo.

Какие еще модели из КНР могут появиться на российском рынке – читайте в бизнес-справке «Легковые автомобили китайских брендов в России», которую можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: autohome.com.cn

Источник: АВТОСТАТ

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