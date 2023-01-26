Гибридный Geely Monjaro стал доступен в России за 4,2 млн рублей

Новый среднеразмерный кроссовер Geely Monjaro, который в ближайшие месяцы будет официально представлен в России, уже доступен для покупки. В октябре прошлого года в продаже появилась бензиновая версия Geely Monjaro, а теперь до нашей страны добралась гибридная модификация модели.

Как пишет «Российская газета», один из дилеров привез Monjaro с 1,5-литровым двигателем с турбонаддувом (150 л.с), который работает в сочетании с 3-ступенчатой гибридной трансмиссией с электроприводом DHT Pro. Суммарная мощность всей гибридной системы составляет 245 л.с., а крутящий момент – 540 Нм. Стоимость гибридного Geely Monjaro составляет 4 млн 199 тыс. рублей.

Визуально гибридный кроссовер отличается от бензинового решеткой радиатора (со светящимся логотипом и диодными полосками), измененным рисунком бампера и аэродинамическими колесными дисками.