В Беларуси стартовали продажи новой версии Renault Koleos

В Беларуси стартовали продажи новой версии Premium флагманского полноприводного внедорожника Renault Koleos. Автомобиль уже доступен у местных дилеров по специальной цене 119 тыс. BYN (3 млн 180 тыс. рублей по текущему курсу), сообщает пресс-служба белорусского импортера Renault. Приобрести новый Renault Koleos в версии Premium могут граждане как Беларуси, так и Российской Федерации, и других стран Таможенного Союза.

Новый Renault Koleos оснащен 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 171 л.с. и 7-диапазонной автоматической трансмиссией X-Tronic. Такое сочетание вкупе с современной технологией eco-mode позволяет ему расходовать всего 8,3 литра на 100 км в смешанном цикле. При этом Renault Koleos обладает повышенной проходимостью за счет клиренса в 210 мм и новейшей интеллектуальной системы полного привода All Mode 4x4-i.

Renault Koleos Premium получил максимальный пакет оснащения, который представлен высокоинтеллектуальными системами голосового управления, дистанционного запуска и бесключевого доступа, контроля усталости водителя, предупреждения об отклонении с выбранной полосы и другими функциями. Кроме того, автомобиль оснащен высокопроизводительной мультимедиа R-LINK 2 с сенсорным 8,7-дюймовым экраном планшетного типа и премиальной аудиосистемой с функцией поглощения шумов.

Отделку удобных анатомических сидений кожей класса премиум дополняет панорамное исполнение крыши. Наличие широкого спектра настроек позволяет мгновенно трансформировать внедорожник бизнес-класса в комфортный автомобиль для семейных путешествий, благодаря удлиненным сиденьям второго ряда, вместительному багажнику и системе Easybrake (мгновенный ровный пол) для легкой погрузки и разгрузки багажа.

Во сколько обходится содержание автомобилей Renault - рассчитать при помощи "Калькулятора оценки стоимости владения".

Фото: Renault