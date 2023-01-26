«Яндекс» запустил услуги лизинга для таксопарков, которые будут оказываться от имени учрежденного в 2021 году юридического лица ООО «Флот». Как будет называться новый сервис, в «Яндексе» не уточнили.

В 2022 году компания выдала первую тысячу автомобилей в ходе тестовых сделок с парками в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, сообщает агентство «Интерфакс». В 2023 году планируется передать в лизинг до 10 тыс. машин российских и иностранных марок, включая китайские бренды – их количество будет зависеть от условий и объема поставок в страну. На первоначальном этапе акцент будет сделан на автомобилях эконом-класса, в которых российские таксопарки испытывают сейчас наибольшую потребность.

При этом в «Яндексе» намерены сохранить и продолжить развивать партнерские программы с другими лизинговыми компаниями, чтобы у партнеров был максимальный выбор. Помимо лизинга таксопаркам, при необходимости «Яндекс» готов передавать автомобили и собственному каршерингу «Яндекс Драйв».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», стоимость поездки в такси может увеличиться в два раза в том случае, если будет принят так называемый «закон о такси». Согласно законопроекту, в результате ДТП, ответственность ляжет в большей степени на агрегатора. Как считает председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов, водитель в таком случае также должен нести ответственность в равной степени со службой заказа. «Солидарная ответственность должна быть заменена на субсидиарную», – говорит он. Именно поэтому стоимость поездки может возрасти, так как в нее агрегаторы сразу закладывают все риски.

Во сколько обходится содержание автомобиля – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: АВТОСТАТ