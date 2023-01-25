АВТОВАЗ убрал хэтчбек LADA XRAY с официального сайта

АВТОВАЗ исключил хэтчбек LADA XRAY из модельного ряда LADA на своем официальном сайте, выяснили эксперты сайта «Цена Авто» в ходе регулярного мониторинга цен.

Между тем, на классифайдах еще можно найти объявления о продаже этой модели, однако у дилеров осталось всего несколько десятков автомобилей LADA XRAY, причем в основном в версии Cross, сообщают «Автоновости дня».

Сегодня минимальная цена стандартного XRAY составляет 1 млн 106 тыс. 900 рублей, а «приподнятого» XRAY Cross – 1 млн 249 тыс. 900 рублей.

Напомним, что в сентябре прошлого года АВТОВАЗ объявил о решении отказаться от производства хэтчбека LADA XRAY в связи с большой зависимостью от иностранных комплектующих, требующих замены или локализации их производства в России.

По итогам 2022 года в России было куплено 5828 автомобилей LADA XRAY, что на 73% ниже показателя годичной давности, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Полный список дилеров LADA (и не только) по городам РФ – смотрите здесь.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: lada.ru