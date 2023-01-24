GAC готовит для России новые кроссоверы и минивэн

Китайский автопроизводитель GAC планирует обновить модельную линейку в России и готовит для нашей страны сразу три новинки.

Как рассказали Журналу «Авто.ру» в российском представительстве GAC Motor, уже весной в продажу должен поступить большой кроссовер GAC GS8 нового поколения. К осени ожидается минивэн GN8 второго поколения. Стоит отметить, что обе эти модели российские дилеры уже поставляют по схеме параллельного импорта. Наконец, в начале 2024 года в нашей стране появится кроссовер GAC GS3. Это новая модель, которая должна заменить на российском рынке кроссовер GS5. Последний был самой доступной моделью GAC в нашей стране.

По итогам 2022 года в России было куплено 487 автомобилей GAC, что на 45% ниже показателя годичной давности, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: GAC