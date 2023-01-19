Обновленный Kia Mohave добрался до России

На российском рынке появился рестайлинговый внедорожник Kia Mohave, который официально в нашу страну в настоящее время не поставляется. Модель предлагается покупателям в двух комплектациях – Prestige и Premium+ – по цене от 6 млн 760 тыс. рублей, пишет портал Autonews.ru.

Под капотом автомобиля установлен 3-литровый дизельный двигатель мощностью 249 л.с. (549 Нм), который работает в сочетании с 8-ступенчатым «автоматом» и системой полного привода. Габариты Kia Mohave составляют 4930х1920х1795 мм, размер колесной базы равен 2895 мм.

В оснащение внедорожника входят адаптивный круиз-контроль, система камер кругового обзора, парктроники, система выбора режима вождения, функция запуска двигателя с кнопки, система предотвращения столкновения, ABS, ASR, датчики давления в шинах, а также система контроля за полосой движения. За комфорт в салоне отвечает 2-зонный климат-контроль, обогрев руля, подогрев передних и задних сидений. В версии Premium+ установлена электронная приборная панель, проекционный дисплей, а также добавлена функция памяти сиденья водителя.