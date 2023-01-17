Минивэн Honda Odyssey стал доступен на российском рынке

На российских классифайдах появились предложения о продаже минивэна Honda Odyssey, который официально в нашей стране не представлен. Цены на модель доходят до 5,5 млн рублей, пишет «Российская газета».
Нынешний минивэн Honda Odyssey выпускается с 2013 года и уже перенес два рестайлинга. Американская версия автомобиля оснащена атмосферником V6 3.5 мощностью 284 л.с. и 10-ступенчатым «автоматом» собственной разработки.
Среди опций можно выделить беспроводную зарядку для телефона, потолочный монитор, двойные стекла, поясничный подпор для переднего пассажира и карманы в спинках сидений второго ряда, комплекс безопасности Honda Sensing с адаптивным круиз-контролем, датчики на втором и третьем рядах, которые напомнят о наличии пассажиров, если водитель вдруг запер автомобиль, оставив в нем детей, салонная камера CabinWatch, снимающая заднюю часть салона и выводящая картинку на экран медиасистемы.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры начали продажи компактного электрического кроссовера Honda e:NS1, который официально в нашей стране не представлен. Стоимость модели составляет 3 млн 480 тыс. рублей.
Напомним, компания Honda прекратила официальные поставки своей продукции в Россию в марте этого года в связи с разрывом логистических цепочек. При этом решение об уходе марки с российского авторынка и прекращении поставок новых автомобилей официальным дилерам на территории России в течение 2022 года марка приняла еще в конце 2020-го. Как заявлялось, данное решение продиктовано стремлением Honda к глобальной оптимизации в части разработки, производства и продаж автомобильной продукции с целью дальнейшего повышения эффективности операций в автомобильном бизнесе по всему миру, а также концентрацией ресурсов на электрификации модельного ряда Honda.
Фото: Honda