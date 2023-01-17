Минивэн Honda Odyssey стал доступен на российском рынке

На российских классифайдах появились предложения о продаже минивэна Honda Odyssey, который официально в нашей стране не представлен. Цены на модель доходят до 5,5 млн рублей, пишет «Российская газета».

Нынешний минивэн Honda Odyssey выпускается с 2013 года и уже перенес два рестайлинга. Американская версия автомобиля оснащена атмосферником V6 3.5 мощностью 284 л.с. и 10-ступенчатым «автоматом» собственной разработки.

Среди опций можно выделить беспроводную зарядку для телефона, потолочный монитор, двойные стекла, поясничный подпор для переднего пассажира и карманы в спинках сидений второго ряда, комплекс безопасности Honda Sensing с адаптивным круиз-контролем, датчики на втором и третьем рядах, которые напомнят о наличии пассажиров, если водитель вдруг запер автомобиль, оставив в нем детей, салонная камера CabinWatch, снимающая заднюю часть салона и выводящая картинку на экран медиасистемы.