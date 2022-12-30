Хэтчбек Fiat 500 снова появился в России

Российские дилеры начали продажи хэтчбека Fiat 500, который официально в нашей стране не представлен.

Как пишет «Газета.Ru», один из московских продавцов предлагает привезти электрический Fiat 500 из Германии за 2,7 млн рублей. Такой автомобиль оснащен силовой установкой мощностью 120 л.с. и тяговой батареей на 42 кВт-ч, с которой электромобиль способен проехать без подзарядки до 320 км, а также разогнаться до 150 км/ч. В список оснащения модели в богатой комплектации la Prima входят 10,25-дюймовый дисплей мультимедиа-системы и цифровая приборная панель, 17-дюймовые колеса, спойлер на двери багажника, а также ряд электронных систем помощи водителю, вроде активного круиз-контроля и функции удержания в полосе.

Напомним, еще в 2017 году Fiat прекратил поставки легковых автомобилей в Россию, а весной 2022 года концерн Stellantis (итало-американская Fiat Chrysler Automobiles и французская PSA Group) приостановил локальное производство и поставки машин на местный рынок из-за рубежа.

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Фото: Stellantis