В России появится «короткий» Volkswagen Teramont

Один из дилеров привезет в Россию партию автомобилей Volkswagen Teramont X – это «короткий» вариант Teramont с полным приводом. Модель предлагается в комплектации Base по цене 4,9 млн рублей, пишет «Российская газета». Купеобразные автомобили должны добраться до нашей страны ориентировочно в марте-апреле.

Двигатель у Volkswagen Teramont X только один – это 220-сильная «турбочетверка» 2.0 TSI, которая работает в сочетании с 7-ступенчатым «роботом» DSG. В оснащение автомобиля входят подогрев передних и задних сидений, камеры кругового обзора, панорамный люк, адаптивный круиз-контроль, трехзонный климат-контроль, система автоматической парковки.

Выпуском Teramont X в Китае занимается СП SAIC Volkswagen. Стоит отметить, что летом прошлого года модель обновилась: Teramont X обзавелся головной оптикой и радиаторной решеткой другого дизайна, а на корме появилась глянцевая панель во всю ширину кузова.